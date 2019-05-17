2019-05-17T14:42:16+03:00
Общество

В Таганроге откроют два новых детских сада

Очередь в дошкольные учреждения сократиться на 440 мест
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Таганроге будут открыты два новых детских сада. Об этом стало известно время визита информационной группы правительства Ростовской области. Отчитываясь об итогах социально-экономической деятельности, глава администрации Таганрога сообщил, что до 1 июня нынешнего года откроет свои двери первый детсад. Он рассчитан на 160 мест.

Второе дошкольное учреждение на 280 мест начнет работать с сентября, также в декабре этого года завершится строительство школы на 1340 мест по улице Галицкого.

Что касается здравоохранения, то на оснащение ангиографической операционной из средств областного бюджета в 2018 году было направлено 80 млн рублей.

- За эти деньги полностью была укомплектована операционная, благодаря чему своевременную квалифицированную медицинскую помощь получили уже более 400 человек, - пояснили в правительстве донского региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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