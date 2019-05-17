2019-05-17T14:46:36+03:00
Общество

«Ростелеком» поддержал 41-й ежегодный забег «Ростовское кольцо»

материал предоставлен ПАО «Ростелеком»
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«Ростелеком» поддержал 41-й ежегодный забег «Ростовское кольцо»«Ростелеком» поддержал 41-й ежегодный забег «Ростовское кольцо»Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»
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«Ростелеком» в Ростове-на-Дону выступил партнером 41-го ежегодного легкоатлетического пробега «Ростовское кольцо». Компания обеспечила скоростным мобильным интернетом работу волонтеров, задействованных в выдаче стартовых пакетов участникам, а также поощрила самых инициативных спортсменов.

На старт вышли около пяти тысяч бегунов – в одиночку и в составе команд от 4 человек. Самыми многочисленными стали команды «Сбербанка» (90 человек), «МВидео» (90 человек) и «Ткаченко Дарья Team» (130 человек). Их капитаны получили подарки от «Ростелекома» – интерактивное телевидение и камеры домашнего видеонаблюдения.

Маршрут забега составил 40 км – со стартом и финишем на Театральной площади. Он пролегал по главным улицам Ростова-на-Дону и был разделен на 5 этапов и 4 точки отдыха с водой, фруктами и спортивным питанием. Каждый участник мог определить свою дистанцию, в соответствии с уровнем подготовки и настроя. Регистрация на забег была доступна для ростовчан и гостей города в возрасте от 14 лет. Инициатором события традиционно выступило Управление по физической культуре и спорту администрации г. Ростова-на-Дону. Поприветствовал спортсменов и принял участие в забеге министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

«Ростовское кольцо» – традиционный для ростовчан праздник спорта. Некоторые команды участвуют уже много лет. В 2019 году к нам специально приехали спортсмены еще из 20 городов, ведь это еще и уникальная возможность увидеть весь Ростов. Каждый раз мы убеждаемся, что потребность в событии растет. Год от года забег набирает обороты и привлекает внимание все большего числа спортсменов и партнеров. В частности, благодаря возможностям «Ростелекома» мы можем решать технические вопросы, актуальные для каждого организатора мероприятий», – рассказал Денис Браславский, начальник управления по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону.

«Мы живем и работаем в Ростове, поэтому считаем своим долгом вносить посильный вклад в развитие города. Все проекты «Ростелекома» имеют говорящие названия «Умный город», «Безопасный город», «Умный дом». Они нацелены на то, чтобы делать родные места лучше и комфортнее для жизни», – отметил Андрей Махаев, заместитель директора Ростовского филиала ПАО «Ростелеком», директор по работе с массовым сегментом.

Дистанцию в 40 километров преодолели порядка 70 спортсменов. На финише праздник спорта продолжился угощениями и развлекательной программой от партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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