2019-05-17T14:52:24+03:00
Общество

На Дону прошел II Всероссийский педагогический хакатон «Инновационные образовательные решения»

В течение двух дней команды студентов педагогических вузов решали кейс: как интегрировать «Яндекс.Учебник» в работу учителей начальных классов
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУФото: ЮФУ
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II Всероссийский педагогический хакатон «Инновационные образовательные решения» прошел в Южном федеральном университете при поддержке Фонда целевого капитала. Как рассказали организаторы, это соревновательный марафон, направленный на разработку прототипов образовательных решений и продуктов в контексте требований инновационного развития страны.

Так, педагогические кейсы для участников команд представили Ирина Савицкая - руководитель службы поддержки учителей сервиса «Яндекс.Учебник» и Александр Клименко - менеджер по работе с регионами ООО «Учи.ру» (они являются партнерами хакатона, - прим. Автр.). В течение двух дней команды студентов педагогических вузов решали кейс: как интегрировать «Яндекс.Учебник» в работу учителей начальных классов, а после представили решение в виде разработки фрагментов уроков с включением «Яндекс.Учебника» для различных типов учебных ситуаций и в школах с различными вариантами технического оснащения. Кроме того, дали свои рекомендации и по включению этих фрагментов уроков в образовательный процесс.

По словам Ирины Савицкой, такой опыт поможет будущим педагогам в их дальнейшей работе с сервисом.

Напомним, «Яндекс.Учебник» - это библиотека, которая содержит более 12 тысяч интерактивных карточек с заданиями по русскому языку и математике для вторых-четвертых классов. Сервис позволяет учителю формировать уникальные образовательные траектории внутри класса. Также он автоматически проверяет домашние и классные задания, помогает педагогам экономить время на рутинных задачах и принимать решения на основе данных учебной аналитики для достижения более высоких образовательных результатов.

ВАЖНО!

К участию приглашаются не только педагоги, психологи, методисты, наставники, но и и инженеры, программисты, дизайнеры, маркетологи и другие специалисты, а также обучающиеся старших курсов, магистранты, аспиранты, молодые ученые. Участники хакатона могут разрабатывать уроки в формате смешанного обучения с использованием онлайн-платформы адаптивного образования для начальной школы Учи.ру. Она полностью соответствует ФГОС и значительно усиливает классическое школьное образование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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