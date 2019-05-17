Один человек погиб: под Новочеркасском грузовик сбил парня с девушкой

СЕГОДНЯ 15:08 2019-05-17T15:10:40+03:00

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В минувший четверг, 16 мая, в Октябрьском сельском районе произошла авария со смертельным исходом. Около 11:15 водитель грузовика, двигаясь по дороге Новочеркасск - Каменоломни, сбил пешеходов, которые, по предварительным данным, шли по обочине.

- Погиб молодой человек, личность которого пока не установлена, - пояснили в УГИБДД Ростовской области. - Девушку с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

По факту ДТП начата проверка.

Напомним, в городе Шахты 25-летний водитель ВАЗ-2114 на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на трех пешеходов в возрасте от 8 до 12 лет. Несовершеннолетние госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU