В Аксайском районе появились новые комплексы фотовидеофиксации нарушений водителей
Правительство Ростовской области предупредило водителей об установке новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В частности, три камеры теперь работают на дорогах Аксайского района, где действуют ограничения скоростного режима в 60 км/ч.
- Два комплекса установлены на подъезде к станице Грушевской от магистрали М-4 «Дон», еще один - на автодороге «Ростов-на-Дону, ц.у. КСП «Темерницкое», 2 км 360 м», - пояснили в Центре безопасности дорожного движения.
Напомним, на 1 апреля в донском регионе с использованием стационарных, мобильных и передвижных комплексов вынесено 622 542 постановления по делам об административных правонарушениях. Средний размер штрафа (за четыре месяца) составил 620 рублей, при этом более 58% собственников машин предпочитают оплачивают штрафы в «льготный период». В центре безопасности считают, что контроль за нарушением ПДД с помощью приборов автоматической фотовидеофиксации повышает уровень дисциплинированности водителей, а потому работу по установке новых обещают продолжить.
ИСТОЧНИК KP.RU