2019-05-17T15:21:29+03:00
Общество

В Аксайском районе появились новые комплексы фотовидеофиксации нарушений водителей

Они фиксируют превышение скорости
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Аксайском районе появились новые камеры наблюдения и фиксации нарушений. Фото: правительство РОВ Аксайском районе появились новые камеры наблюдения и фиксации нарушений. Фото: правительство РО
Изменить размер текста:

Правительство Ростовской области предупредило водителей об установке новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В частности, три камеры теперь работают на дорогах Аксайского района, где действуют ограничения скоростного режима в 60 км/ч.

- Два комплекса установлены на подъезде к станице Грушевской от магистрали М-4 «Дон», еще один - на автодороге «Ростов-на-Дону, ц.у. КСП «Темерницкое», 2 км 360 м», - пояснили в Центре безопасности дорожного движения.

Напомним, на 1 апреля в донском регионе с использованием стационарных, мобильных и передвижных комплексов вынесено 622 542 постановления по делам об административных правонарушениях. Средний размер штрафа (за четыре месяца) составил 620 рублей, при этом более 58% собственников машин предпочитают оплачивают штрафы в «льготный период». В центре безопасности считают, что контроль за нарушением ПДД с помощью приборов автоматической фотовидеофиксации повышает уровень дисциплинированности водителей, а потому работу по установке новых обещают продолжить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону ограничат движение на Мечникова и Вавилова
В Ростове-на-Дону главбух управления ЖКХ выдала зарплату "мертвым душам" на 3 млн рублей
В Ростове-на-Дону погиб строитель, упав с восьмого этажа
В Ростове-на-Дону Дмитрий Медведев пригласил 100-летнего фронтовика в Москву на юбилейный Парад Победы в 2020-м
Подорожают ли новостройки в Ростове-на-Дону после введения эскроу-счетов
Научные лекции, шоу и мастер-классы: В Южном федеральном университете открывается «Точка кипения»
Жители Юга России во время майских каникул потратили миллиард рублей
Один человек погиб: под Новочеркасском грузовик сбил парня с девушкой
Банк УРАЛСИБ за 1 квартал 2019 года получил прибыль 4,7 млрд рублей по РСБУ
На Дону прошел II Всероссийский педагогический хакатон «Инновационные образовательные решения»
«Ростелеком» поддержал 41-й ежегодный забег «Ростовское кольцо»
В Таганроге откроют два новых детских сада
Минус еще один: гендиректор муниципального «Ростовпассажиртранса» ушел в отставку
МЧС России: в Ростовской области объявлена чрезвычайная пожароопасность
Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в Ростове-на-Дону совещание по нацпроекту «Демография»
Велопарад 26 мая 2019 Ростов-на-дону: маршрут, как пройдет
«А что с ногами?»: Поклонники обсуждают ультра-мини третьей жены Тарасова
Болельщики "Ростова" попрощаются с Тимофеем Калачевым
Полумарафон «Забег» 19 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда перекроют дороги
Отключение света 20 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
Погода на выходные в Ростове-на-Дон 18-19 мая 2019: синоптики обещают жару и солнце