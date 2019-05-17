В Аксайском районе появились новые комплексы фотовидеофиксации нарушений водителей

СЕГОДНЯ 15:18 2019-05-17T15:21:29+03:00

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Правительство Ростовской области предупредило водителей об установке новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В частности, три камеры теперь работают на дорогах Аксайского района, где действуют ограничения скоростного режима в 60 км/ч.

- Два комплекса установлены на подъезде к станице Грушевской от магистрали М-4 «Дон», еще один - на автодороге «Ростов-на-Дону, ц.у. КСП «Темерницкое», 2 км 360 м», - пояснили в Центре безопасности дорожного движения.

Напомним, на 1 апреля в донском регионе с использованием стационарных, мобильных и передвижных комплексов вынесено 622 542 постановления по делам об административных правонарушениях. Средний размер штрафа (за четыре месяца) составил 620 рублей, при этом более 58% собственников машин предпочитают оплачивают штрафы в «льготный период». В центре безопасности считают, что контроль за нарушением ПДД с помощью приборов автоматической фотовидеофиксации повышает уровень дисциплинированности водителей, а потому работу по установке новых обещают продолжить.

ИСТОЧНИК KP.RU