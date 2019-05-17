2019-05-17T15:41:14+03:00
Общество

Жители Юга России во время майских каникул потратили миллиард рублей

Любопытную статистику озвучили в банке ВТБ, клиенты которого втрое увеличили свои траты
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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В банке ВТБ проанализировал транзакционную активность своих клиентов в период с 1 по 12 мая текущего года. И оказалось, что в этом году по сравнению с тем же периодом 2018-го объем трат клиентов в зарубежных странах вырос в 1,5 раза и превысил 5 млрд рублей. При этом количество туристов выросло на 10%, составив 344 тысячи человек. А странами-лидерами по посещаемости стали Беларусь, США, Турция, Италия и Германия. Есть и «новички» ТОП-30 рейтинга - Сингапур и Черногория.

При этом только на территории России жители Южного федерального округа совершили более 3,4 млн операций по картам на 2,5 млрд руб. Средний чек на одного человека вырос до 2,2 тысячи рублей.

К слову, среди городов южного округа наибольший объем трат - 1 млрд рублей - приходится на Краснодар, далее следуют Ростов-на-Дону и Волгоград - 850 и 400 млн рублей соответственно. Жители Астрахани потратили 148 млн рублей.

Надо сказать, что во время майских каникул жители Юга России увеличили свои расходы во всех основных категориях. Больше всего они тратили в барах и ресторанах - общая сумма составила 240 млн рублей, на заправках оставили 205 млн рублей, а во время шопинга - 195 млн рублей. Существенно — на 450 и 320 процентов - вырос интерес туристов к экскурсиям и культурным программам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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