Научные лекции, шоу и мастер-классы: В Южном федеральном университете открывается «Точка кипения»

СЕГОДНЯ 16:33 2019-05-17T16:33:57+03:00

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21 мая в Южном федеральном университете открывается «Точка кипения». Как рассказали в вузе, это пространство коллективной работы, расположенное на территории кампуса университета и объединяющее представителей образования, науки, бизнеса и власти.

Программа дня будет будет проходить с 9.30 до 20.00 и включает в себя различные мероприятия: прямой эфир с церемонии открытия «Точек кипения» на базе 13 университетов первой волны, научные лекции и шоу, мастер-классы от компаний-партнеров, круглые столы и дискуссии.

Университетская «Точка кипения» ЮФУ открыта при поддержке АНО «Платформа НТИ» и Агентства стратегических инициатив. На этой площадке вуз сможет экспериментировать с подходами к собственной учебной деятельности – вводить новые образовательные форматы и применять новые модели коммуникации в образовании. Основная цель этих изменений – рост качества человеческого капитала страны.

Приоритетными станут такие актуальные направлениями работы, как искусственный интеллект, когнитивистика, технологии сенсорики, цифровая экономика, предпринимательство, кружковое движение, дизайн университет НТИ, образование и профессии будущего, спорт и здоровье. (подробнее)

Предполагается, что в рамках сетевого взаимодействия с другими университетскими «Точками кипения» вузы будут обмениваться образовательным контентом. Их задача - за короткий срок вовлечь в реализацию Национальной технологической инициативы и в процесс изменения образовательной системы страны максимально большое количество людей . А деятельность, прежде всего, направлена на работу с людьми, их потенциалом и проектами, которые они создают.

КОНКРЕТНО

В программе открытия примут участие

- генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Песков Д.Н.,

- генеральный директор АНО «Университет 2035» Третьяков В.С.,

- руководитель программ развития сети, департамент развития сети «Точек кипения» АНО «Платформа НТИ» Кириенко Л.С.

ВАЖНО!

Ввиду ограниченной вместимости пространства, для участия необходимо пройти предварительную регистрацию и зарегистрироваться на интересующие вас мероприятия здесь (перейти) https://leader-id.ru

КСТАТИ

Университетская «Точка кипения» ЮФУ будет работать по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21Ж.

ИСТОЧНИК KP.RU