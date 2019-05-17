2019-05-17T17:30:45+03:00
Недвижимость

Подорожают ли новостройки в Ростове-на-Дону после введения эскроу-счетов

Уже с 1 июля 2019 года застройщикам придется работать по новым правилам
Юлия ЛАНДЫШ
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Юрий Тараскин - генеральный директор группы компаний «СК 10»Юрий Тараскин - генеральный директор группы компаний «СК 10»
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Летом нынешнего года рынок жилой недвижимости ожидают серьезные перемены. С 1 июля 2019 года застройщики, которые ранее могли напрямую привлекать средства граждан, обязаны будут работать по новой схеме расчетов. А именно: деньги дольщиков будут храниться в банке на специальных эскроу-счетах до момента ввода жилого комплекса в эксплуатацию.

По оценкам экспертов, такая реформа на строительном рынке может привести к подорожанию квартир в новостройках. Оправданы ли такие прогнозы? Как будет осуществляться покупка жилья по новым правилам? И что еще нужно знать об эскроу-счетах?

На эти и другие вопросы ответил Юрий Тараскин - генеральный директор группы компаний «СК 10», которая одной из первых в Ростове-на-Дону открывает эскроу-счета и уже готова работать по новому законодательству. (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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