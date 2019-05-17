В Ростове-на-Дону Дмитрий Медведев пригласил 100-летнего фронтовика в Москву на юбилейный Парад Победы в 2020-м
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе своего визита в Ростов-на-Дону посетил недавно открывшееся гериатрическое отделение госпиталя для ветеранов войн, где пообщался с пациентами и персоналом медучреждения.
С одним из них, Максимом Ивановичем Шпициным – участником Сталинградской битвы, которому в этом году исполнилось 100 лет (на фронт он отправился в 22 года, был командиром артполка, прошел всю войну, награжден двумя медалями "За отвагу", орденами Славы III степени и Красной звезды и более 40 правительственными наградами), как выяснилось, премьер уже встречался прежде — в 2013-м, когда отмечалось 70-летие разгрома фашистов в Сталинградской битве, когда ветеран был приглашен на прием в Георгиевский зал Кремлевского дворца.
Медведев, побеседовав с ним и показав фото, на котором они запечатлены вместе, пригласил его и другого фронтовика, Михаила Балло, через год, если, разумеется, позволит здоровье, принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной.
- Постараюсь быть — вот только подлечат меня здесь немного, - ответил Максим Шпицин.
Региональное многопрофильное гериатрическое отделение госпиталя рассчитано на 72 койки круглосуточного пребывания, там есть возможность оказывать высокотехнологичную медпомощь и реабилитацию.
Кроме того, губернатор Василий Голубев продемонстрировал главе российского Кабмина оснащение мобильных медицинских комплексов, которые работают в отдаленных территориях Ростовской области.
- Да, это современные надежные комплексы, позволяющие донести медицинские услуги практически в любые населенные пункты, это исключительно важно, - оценил увиденное Дмитрий Медведев.
ИСТОЧНИК KP.RU