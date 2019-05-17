2019-05-17T17:32:50+03:00
Политика

В Ростове-на-Дону Дмитрий Медведев пригласил 100-летнего фронтовика в Москву на юбилейный Парад Победы в 2020-м

Максим Шпицин служил в Великую Отечественную командиром артиллерийского полка и прошел всю войну
Александр СТЕПАНОВ
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Дмитрий Медведев уже встречался с ветераном Максимом Шпициным в 2013-м в Кремле. Фото: Павел Сапрыкин/пресс-служба губернатора РО.Дмитрий Медведев уже встречался с ветераном Максимом Шпициным в 2013-м в Кремле. Фото: Павел Сапрыкин/пресс-служба губернатора РО.
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Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе своего визита в Ростов-на-Дону посетил недавно открывшееся гериатрическое отделение госпиталя для ветеранов войн, где пообщался с пациентами и персоналом медучреждения.

С одним из них, Максимом Ивановичем Шпициным – участником Сталинградской битвы, которому в этом году исполнилось 100 лет (на фронт он отправился в 22 года, был командиром артполка, прошел всю войну, награжден двумя медалями "За отвагу", орденами Славы III степени и Красной звезды и более 40 правительственными наградами), как выяснилось, премьер уже встречался прежде — в 2013-м, когда отмечалось 70-летие разгрома фашистов в Сталинградской битве, когда ветеран был приглашен на прием в Георгиевский зал Кремлевского дворца.

Медведев, побеседовав с ним и показав фото, на котором они запечатлены вместе, пригласил его и другого фронтовика, Михаила Балло, через год, если, разумеется, позволит здоровье, принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной.

- Постараюсь быть — вот только подлечат меня здесь немного, - ответил Максим Шпицин.

Региональное многопрофильное гериатрическое отделение госпиталя рассчитано на 72 койки круглосуточного пребывания, там есть возможность оказывать высокотехнологичную медпомощь и реабилитацию.

Кроме того, губернатор Василий Голубев продемонстрировал главе российского Кабмина оснащение мобильных медицинских комплексов, которые работают в отдаленных территориях Ростовской области.

- Да, это современные надежные комплексы, позволяющие донести медицинские услуги практически в любые населенные пункты, это исключительно важно, - оценил увиденное Дмитрий Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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