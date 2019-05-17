В Ростове-на-Дону главбух управления ЖКХ выдала зарплату "мертвым душам" на 3 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:44 2019-05-17T18:54:53+03:00

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В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении заместителя директора - главного бухгалтера управления ЖКХ Пролетарского района. Согласно официальной версии, будучи при должности, она хитрила с деньгами муниципального предприятия.

- Подозреваемая, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение, ежемесячно начисляла и получала заработную плату за лиц, которые числились в качестве работников муниципального учреждения, но фактически свои обязанности не выполняли, - пояснили в региональном следкоме.

Обман раскрылся в 2019 году. Как оказалось, за три года бухгалтер выдала зарплату «мертвым душам» на 3 млн рублей. Сейчас следователи выясняют, куда ушли деньги, а также вычисляют возможных сообщников по коррупционной схеме. Если вина замдиректора будет доказана в суде, ей грозит весьма серьезный срок - до девяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU