В Ростове-на-Дону ограничат движение на Мечникова и Вавилова
Департамент автодорог и организации дорожного движения распространил официальное предупреждение об ограничении движения на двух улицах. В частности, с 7 июня на Мечникова начнется ремонт тротуаров, на время которого сузят проезжую часть. Работы будут длиться до 1 августа.
- В связи с проведением работ по прокладке газопровода с 7 июня по 3 июля будет частично ограничено движение транспортных средств по правой полосе Вавилова (район дома № 71д/1, - сообщают в администрации города.
Жителям приносят извинения в связи с временными неудобствами и просят корректировать маршруты передвижения с учетом ограничений.
Напомним, будущая рабочая неделя начнется в донской столице с отключения электричества. Света не будет в разных районах города, в том числе дома и офисах, расположенных в центре города. Все отключения - плановые.
ИСТОЧНИК KP.RU