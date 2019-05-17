2019-05-17T18:54:00+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону ограничат движение на Мечникова и Вавилова

Причина - проведение плановых работ
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове на двух улицах ограничат движение.В Ростове на двух улицах ограничат движение.
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Департамент автодорог и организации дорожного движения распространил официальное предупреждение об ограничении движения на двух улицах. В частности, с 7 июня на Мечникова начнется ремонт тротуаров, на время которого сузят проезжую часть. Работы будут длиться до 1 августа.

- В связи с проведением работ по прокладке газопровода с 7 июня по 3 июля будет частично ограничено движение транспортных средств по правой полосе Вавилова (район дома № 71д/1, - сообщают в администрации города.

Жителям приносят извинения в связи с временными неудобствами и просят корректировать маршруты передвижения с учетом ограничений.

Напомним, будущая рабочая неделя начнется в донской столице с отключения электричества. Света не будет в разных районах города, в том числе дома и офисах, расположенных в центре города. Все отключения - плановые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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