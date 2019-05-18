Экскурсию по ростовскому аэропорту «Платов» провели для Дмитрия Медведева

СЕГОДНЯ 09:16 2019-05-18T09:23:09+03:00

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Премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Ростовскую область посетил не так давно построенный к ЧМ-2018 по футболу аэропорт «Платов». Это его первый визит в аэрогавань.

Для руководителя Правительства РФ провели неформальную экскурсию и показали экспозицию «Платов и его время», которая состоит из пяти мультимедийных инсталляций. Она рассказывает об исторических событиях многовековой давности, их участником в свое время был прославленный атаман. Именно в честь его и назван аэропорт.

Кроме этого, Дмитрию Анатольевичу представили основные параметры работы аэрогавани, а также рассказали о перспективах развития прилегающей территории.

Напомним, международный аэропорт «Платов» - это первый аэропорт в постсоветской России федерального значения, который реализован на условиях государственно-частного партнерства. Он построен «с нуля». Известно, что общий объем финансирования превысил 47 миллиардов рублей. Его строительство началось пять лет назад, а открыт «Платов» был с 27 ноября 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU