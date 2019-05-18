«Хожу и напеваю»: Рома Зверь из Таганрога выпустил новый альбом

СЕГОДНЯ 09:48 2019-05-18T09:50:51+03:00

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Уроженец города Таганрога Ростовской области Роман Билык - солист группы «Звери», рассказал о выходе нового альбома. Его он проанонсировал в своем Инстаграм и опубликовал несколько треков.

- С премьерой! - подписал он кадр, на котором позирует на фоне моря.

Под фото, опубликованном несколько часов назад, уже больше пяти тысяч лайков и комментариев.

- С премьерой ребята! Спасибо, за ваши творения! Мне очень понравилась «У тебя в голове», она такая уютная, - написала одна из поклонниц. - Остальные слушала и пока не могу понять, насколько они мне по душе: может не в то время слушаю или не в то настроение.

romanbilyk С премьерой! #новыйальбом #звери #ромазверь

- У вас песни всегда своеобразные это да, но тут такие совсем космические в прямом смысле. Буду вслушиваться, хочу прочувствовать, высказал свое мнение другой поклонник.

- Крутой альбом, супер, - похвалил еще один. - Рома, но когда ты все успеваешь: и альбом выпустить, и гастролировать, и семьей побыть, и на море съездить?

Был и такой отзыв: «У тебя в голове» - это просто новый хит! Хожу и напеваю. Браво, «Звери»!».

ИСТОЧНИК KP.RU