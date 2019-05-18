2019-05-18T10:19:38+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону столкнулись иномарка и маршрутка: пострадала женщина-пешеход

С травмами ростовчанку доставили в больницу
Ольга ГОПАЛО
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С травмами ростовчанку доставили в больницу.С травмами ростовчанку доставили в больницу.Фото: Артем ЛЕНЦ
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В пятницу, 17 мая, в Западном жилом массиве города Ростова-на-Дону произошло дорожное происшествие. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, инцидент произошел на улице Малиновского, возле дома 1А.

По предварительным данным, 67-летний водитель легковушки Chery Tiggo при перестроении со среднего в правый ряд не предоставил преимущество маршрутке, чем нарушил правила дорожного движения. Микроавтобус ехал в том же направлении.

В результате аварии, пострадала женщина-пешеход. С травмами 31-летнюю пострадавшую доставили в ближайшую больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по ее завершении станут известны все обстоятельства случившегося.

Напомним, в ночь на субботу, 18 мая, в городе Таганроге в здании бывшего хлебозавода произошел крупный пожар, который больше полутора часов тушили несколько десятков огнеборцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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