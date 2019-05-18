В Ростове-на-Дону столкнулись иномарка и маршрутка: пострадала женщина-пешеход
В пятницу, 17 мая, в Западном жилом массиве города Ростова-на-Дону произошло дорожное происшествие. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, инцидент произошел на улице Малиновского, возле дома 1А.
По предварительным данным, 67-летний водитель легковушки Chery Tiggo при перестроении со среднего в правый ряд не предоставил преимущество маршрутке, чем нарушил правила дорожного движения. Микроавтобус ехал в том же направлении.
В результате аварии, пострадала женщина-пешеход. С травмами 31-летнюю пострадавшую доставили в ближайшую больницу.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по ее завершении станут известны все обстоятельства случившегося.
Напомним, в ночь на субботу, 18 мая, в городе Таганроге в здании бывшего хлебозавода произошел крупный пожар, который больше полутора часов тушили несколько десятков огнеборцев.
ИСТОЧНИК KP.RU