Ростовчанин через подставные фирмы обернул 700 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:33 2019-05-18T10:36:47+03:00

Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, ему грозит до четырех лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Теперь ему грозит до четырех лет тюрьмы

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На карандаш полицейских попался ростовчанин, которого подозревают в незаконной банковской деятельности. Как сообщили в региональном главке, злоумышленник создал в Ростове-на-Дону и Краснодарском крае фиктивные фирмы, которые были зарегистрированы на подставных лиц.

- Без регистрации и специального разрешения злоумышленник, используя расчетные счета подконтрольных фирм, совершал незаконные банковские операции, - рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. - Оборот от противоправной деятельности почти за три года составил около 700 миллионов рублей. Из них предприимчивый бизнесмен заработал себе более шести миллионов рублей.

В общей сложности, оперативники провели свыше двух десятков обысков, во время которых изъяли предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемого.

В настоящее время ростовчанина уже задержали и заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело. Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, ему грозит до четырех лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU