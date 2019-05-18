2019-05-18T10:36:47+03:00
Общество

Ростовчанин через подставные фирмы обернул 700 миллионов рублей

Теперь ему грозит до четырех лет тюрьмы
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, ему грозит до четырех лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, ему грозит до четырех лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

На карандаш полицейских попался ростовчанин, которого подозревают в незаконной банковской деятельности. Как сообщили в региональном главке, злоумышленник создал в Ростове-на-Дону и Краснодарском крае фиктивные фирмы, которые были зарегистрированы на подставных лиц.

- Без регистрации и специального разрешения злоумышленник, используя расчетные счета подконтрольных фирм, совершал незаконные банковские операции, - рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. - Оборот от противоправной деятельности почти за три года составил около 700 миллионов рублей. Из них предприимчивый бизнесмен заработал себе более шести миллионов рублей.

В общей сложности, оперативники провели свыше двух десятков обысков, во время которых изъяли предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемого.

В настоящее время ростовчанина уже задержали и заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело. Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, ему грозит до четырех лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Не пловчиха! Балерина!»: Известная спортсменка Юлия Ефимова опубликовала сногсшибательное фото
В Ростове-на-Дону столкнулись иномарка и маршрутка: пострадала женщина-пешеход
«Хожу и напеваю»: Рома Зверь из Таганрога выпустил новый альбом
Экскурсию по ростовскому аэропорту «Платов» провели для Дмитрия Медведева
В Ростове-на-Дону ограничат движение на Мечникова и Вавилова
В Ростове-на-Дону главбух управления ЖКХ выдала зарплату "мертвым душам" на 3 млн рублей
В Ростове-на-Дону погиб строитель, упав с восьмого этажа
В Ростове-на-Дону Дмитрий Медведев пригласил 100-летнего фронтовика в Москву на юбилейный Парад Победы в 2020-м
Подорожают ли новостройки в Ростове-на-Дону после введения эскроу-счетов
Научные лекции, шоу и мастер-классы: В Южном федеральном университете открывается «Точка кипения»
Жители Юга России во время майских каникул потратили миллиард рублей
В Аксайском районе появились новые комплексы фотовидеофиксации нарушений водителей
Один человек погиб: под Новочеркасском грузовик сбил парня с девушкой
Банк УРАЛСИБ за 1 квартал 2019 года получил прибыль 4,7 млрд рублей по РСБУ
На Дону прошел II Всероссийский педагогический хакатон «Инновационные образовательные решения»
«Ростелеком» поддержал 41-й ежегодный забег «Ростовское кольцо»
В Таганроге откроют два новых детских сада
Минус еще один: гендиректор муниципального «Ростовпассажиртранса» ушел в отставку
МЧС России: в Ростовской области объявлена чрезвычайная пожароопасность
Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в Ростове-на-Дону совещание по нацпроекту «Демография»
Велопарад 26 мая 2019 Ростов-на-дону: маршрут, как пройдет
«А что с ногами?»: Поклонники обсуждают ультра-мини третьей жены Тарасова
Болельщики "Ростова" попрощаются с Тимофеем Калачевым
Полумарафон «Забег» 19 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда перекроют дороги
Отключение света 20 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
Погода на выходные в Ростове-на-Дон 18-19 мая 2019: синоптики обещают жару и солнце