2019-05-18T13:13:34+03:00
Общество

Отключение холодной воды в Ростове-на-Дону 21-22 мая 2019: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростов-на-Дону 21-22 мая 2019 пройдут отключения холодной воды
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда в Ростов-на-Дону 21-22 мая 2019 пройдут отключения холодной воды.Выясняем, где и когда в Ростов-на-Дону 21-22 мая 2019 пройдут отключения холодной воды.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Отключение холодной воды в городе Ростове-на-Дону 21-22 мая 2019: где и когда. Известно, что с 08:00 вторника, 21 мая, на сутки в домах, расположенных в Северном жилом массиве, не будет воды. Речь идет о многоэтажках, расположенных в границах: улица Капустина - ул. Волкова - пр. Космонавтов - ул. Борко, а также в первом микрорайоне.

А уже на следующий день - 22 мая с 08:30 до 08:00 четверга, 23 мая, краны опустеют в домах, которые находятся границах: ул. Абаканская – ул. Щербакова – ул. Двинская – ул. Вятская; а также ул. Медногорская от №2 до №68; и ул. Вятская - №110, №112б, №114.

Как рассказали Ростовском водоканале, там будут идти работы по переврезке водопроводной линии.

А еще будущая рабочая неделя начнется в донской столице с отключения электричества. Об этом рассказали донские энергетики. Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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