В Ростове-на-Дону из-за забега общественный транспорт поедет по другому

СЕГОДНЯ 13:58 2019-05-18T13:58:23+03:00

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В воскресенье, 19 мая, в Ростове-на-Дону пройдет полумарафон «Забег», из-за которого будет ограничено движение на некоторых центральных улицах, а общественный транспорт, курсирующий по центру города, изменит привычную схему движения.

КОНКРЕТНО

Как поедет транспорт

АВТОБУСЫ

№№ 3, 3А, 7, 67, 88, 98

ул. Б. Садовая – пр. Ворошиловский – ул. Красноармейская – пр. Театральный – пр. Шолохова и далее по маршрутам в обоих направлениях.

№№ 70, 80

ул. Б. Садовая – пр. Ворошиловский – ул. Красноармейская – пр. Театральный – ул. Закруткина – ул. Нижненольная – ул. Мясникова – ул. Сарьяна и далее по маршрутам следования; в обратном направлении: ул. Советская – ул. Нижненольная – ул. Закруткина – пр. Театральный – ул. Б. Садовая и далее по маршрутам следования. № 55 - по схеме: пр. Театральный – ул. Закруткина – ул. Нижненольная – ул. Мясникова и далее по маршруту следования; в обратном направлении: ул. Мясникова – ул. 1-я Линия – ул. Закруткина – пр. Театральный и далее по маршруту следования.

№ 24, 62, 80МТ, 98-МТ

пр. Театральный – ул. Закруткина – ул. Нижненольная – ул. Мясникова – ул. 1-я Линия – ул. Советская и далее по маршрутам следования; в обратном направлении: ул. 1-я Майская – ул. Верхненольная – ул. Нижненольная – ул. Закруткина – пр. Театральный и далее по маршрутам следования.

ТРОЛЛЕЙБУСЫ

№ 1

пл. Привокзальная – ул. Красноармейская – пр. Театральный - пр. Шолохова и далее по маршруту следования в обоих направлениях.

№ 2, 22

пл. Привокзальная – ул. Красноармейская – пр. Театральный – пр. Шолохова – ул. 20-я Линия – Базарная площадь – пл. Толстого – пл. Свободы – ул. 19-я Линия и далее по маршрутам следования; в обратном направлении: ул. 19-я Линия – пл. К. Маркса – ул. 20-я Линия – ул. Лекальная – ул. 22-я Линия – пр. Шолохова – пр. Театральный – ул. Красноармейская – пл. Привокзальная.

ИСТОЧНИК KP.RU