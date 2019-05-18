В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия по компенсациям взносов на капремонт

СЕГОДНЯ 15:57 2019-05-18T15:58:41+03:00

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В понедельник, 20 мая, в городе Ростове-на-Дону пройдет горячая линия. Она будет посвящена компенсациям взносов на капитальный ремонт в многоэтажках. На вопросы дозвонившихся будут отвечать специалисты министерства труда Ростовской области. Они будут дежурить у аппарата с 14:00 до 16:00.

Дозвонившись по номеру телефона, указанному ниже, можно будет узнать о том, кому положены компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, каков размер помощи, как и где ее можно будет получить, а также правильно оформить.

Напомним, мы выяснили, где и как получить компенсацию за путевку в детский лагерь, сколько вернут родителям, куда звонить. К слову, только в этом году планируется оздоровить, а также организовать временную занятость около 500 тысяч детей.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии» - 8 (836) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU