2019-05-18T16:56:32+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на празднике «Донской селедки» приготовили две тонны рыбы

А еще были блюда по семейным рецептам ростовчан
Ольга ГОПАЛО
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Впервые были приготовлены блюда по семейным рецептам ростовчан. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.Впервые были приготовлены блюда по семейным рецептам ростовчан. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.
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В субботу, 18 мая, в Ростове-на-Дону прошел праздник «Донской селедки». Известно, что на нем было приготовлено две тонны рыбы. Как сообщили в мэрии города, особенностью этого года на фестивале стало то, что впервые были приготовлены блюда по семейным рецептам ростовчан.

Так, гости праздника смогли попробовать различные блюда из знаменитой донской рыбы, а еще посетить мастер-классы. Здесь же поведали много интересного об истории селедки и способах ее приготовления. Для зрителей выступили творческие коллективы. А все желающие могли посетить выставку-ярмарку донских сувениров и декоративно-прикладного творчества.

Напомним, в эти часы в Таганроге проходит международный фестиваль, который, как подсчитали организаторы, должны посетить около сорока тысяч человек. Праздник завершится лишь поздно вечером фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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