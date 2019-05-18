«Соблазнительная, жаркая, аппетитная»: «Мисс Россия» Татьяна Котова устроила для поклонников видеоэкскурсию
В своем Инстаграм «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала короткий ролик - видеоэкскурсию об Италии, который уже посмотрели свыше 121 тысячи человек.
- Соблазнительная, жаркая, аппетитная... Италия, - подписала кадры красавица. - Мы много смеялись, отпугивали прохожих, ели пасту и проливали вино.
Модель и певица пообещала, что совсем скоро порадует подписчиков и другими кадрами, сделанными во время заграничной поездки.
Поклонники блондинки живо откликнулись на увиденное.
- Красотка, всегда яркая и на позитиве, - написал один из Интернет-пользователей.
- Хочется пересматривать и любоваться, - высказался другой.
- Соблазнительная, яркая и аппетитная - это все о тебе, - сделал комплимент красавице третий.
Напомним, после победы в конкурсе «Мисс Россия» красотка из Ростовской области пошла петь в группу «ВИА Гра», а после занялась собственной карьерой, подогревая интерес к своему творчеству, в том числе и горячими кадрами в Инстаграм.
ИСТОЧНИК KP.RU