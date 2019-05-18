2019-05-18T17:50:56+03:00
Общество

«Соблазнительная, жаркая, аппетитная»: «Мисс Россия» Татьяна Котова устроила для поклонников видеоэкскурсию

Ролик уже посмотрели свыше 121 тысячи подписчиков красавицы
ГОШЕВ Игорь
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Красавица показала кадры из своей заграничной поездки. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Красавица показала кадры из своей заграничной поездки. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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В своем Инстаграм «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала короткий ролик - видеоэкскурсию об Италии, который уже посмотрели свыше 121 тысячи человек.

- Соблазнительная, жаркая, аппетитная... Италия, - подписала кадры красавица. - Мы много смеялись, отпугивали прохожих, ели пасту и проливали вино.

Модель и певица пообещала, что совсем скоро порадует подписчиков и другими кадрами, сделанными во время заграничной поездки.

Поклонники блондинки живо откликнулись на увиденное.

- Красотка, всегда яркая и на позитиве, - написал один из Интернет-пользователей.

- Хочется пересматривать и любоваться, - высказался другой.

- Соблазнительная, яркая и аппетитная - это все о тебе, - сделал комплимент красавице третий.

Напомним, после победы в конкурсе «Мисс Россия» красотка из Ростовской области пошла петь в группу «ВИА Гра», а после занялась собственной карьерой, подогревая интерес к своему творчеству, в том числе и горячими кадрами в Инстаграм.

kottovakottova
Соблазнительная, жаркая, аппетитная...
22261 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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