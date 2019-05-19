Молодой ростовчанин стал вице-чемпионом мира по тхэквондо

СЕГОДНЯ 00:28 2019-05-19T00:30:04+03:00

Донская столица приветствует Георгия Попова и его серебро на чемпионате мира

Изменить размер текста: A A

18-летний ростовчанин Георгий Попов стал серебряным призером на чемпионате мира по тхэквондо в Великобритании (в весе до 54 кг). Об этом сообщает Управление по физической культуре и спорту донской столицы.

- За прошедший год Георгий из категории надежды ростовского тхэквондо стал реальным претендентом на высшие награды турниров мировых рейтингов. Этот спортсмен — чемпион летних юношеских Олимпийских игр 2018, победитель VIII Международного рейтингового турнира по тхэквондо «Russian Open G-1» среди юниоров. В активе ростовчанина и бронза юниорского первенства мира 2018 в Тунисе, а в начале соревновательного сезона он выиграл первенство России в Новочебоксарске, - рассказали городские чиновники.

Добавим, что ранее на этом же турнире олимпийский призер родом из Батайска Алексей Денисенко выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 68 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU