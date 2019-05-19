2019-05-19T01:02:07+03:00
Звезды

"Совесть? У меня ее нет": Виктория Лопырева сразила поклонников новым нарядом

Многие отметили, что красавица похожа на супергероиню
Илья БОГОМОЛОВ
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Виктория позирует фотографам, как будто и не было никаких родов.Виктория позирует фотографам, как будто и не было никаких родов.Фото: Instagram.com
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Теледива из Ростова-на-Дону, а также посол чемпионата мира по футболу 2018 Виктория Лопырева, несмотря на недавние роды, продолжает удивлять поклонников своими образами. Вечером 18 мая известная блондинка выложила в Instagram фото в черном наряде напоминающем одновременно и купальник, и костюм супергероини из комиксов. Судя по геолокации, снимок был сделан в Майами.

- На полную силу, - подписала его красавица.

lopyrevavikalopyrevavika
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Под фото тут же посыпались восторженные комментарии от поклонников. Викторию называют роскошной, нереальной, сексуальной богиней, причем, и на русском, и на английском языках. Многие восхищаются фигурой ростовчанки и спрашивают у нее совет, как сделать себе такую же.

- Вика, а что ты родила и осталась в прежней форме? Где совесть? - спросил у Лопыревой один из знакомых.

- Ты что, не читаешь прессу? У меня ее нет, - ответила модель.

Напомним, что недавно Виктория оказалась в центре скандала: она родила ребенка от бизнесмена Игоря Булатова, который ради ростовской красавицы ушел из семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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