"У вас есть право хранить молчание": по Ростову-на-Дону колесит машина ФБР

СЕГОДНЯ 11:38 2019-05-19T11:45:21+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии необычной иномарки Mitsubishi Lancer, которая "засветилась" на улицах города. Машина стилизована и покрашена под автомобиль американского ФБР. Люди в комментариях удивляются, как владельцу разрешают ездить в таком антураже, но знатоки среди горожан уверяют - никакого нарушения здесь нет: наклейки и расцветка не запрещены, проблесковых маячков нет. А вот на "кенгурятник" (конструкцию из металлических труб спереди) действительно могут оштрафовать.

Очевидцы рассказывают, 18 мая у данного автомобиля была фотосессия на Театралке. Заметившие его сотрудники ДПС все-таки выписали штраф, но препятствовать процессу не стали. Похоже, водителя наказывают рублем уже не первый раз, но менять внешний вид машины он не собирается, так как большинство автолюбителей восхищаются его задумкой, о чем говорят комментарии под фото.

ИСТОЧНИК KP.RU