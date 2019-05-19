Более 30 миллионов рублей потратят на мясо для заключенных донских колоний

СЕГОДНЯ 12:02 2019-05-19T12:02:09+03:00

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На сайте госзакупок ГУФСИН по Ростовской области опубликовало электронный аукцион на поставку мяса для заключенных. Согласно конкурсной документации, ведомство закупит 116 тысяч килограммов говядины второй категории более чем на 30 миллионов рублей. Деньги поступят из федерального бюджета.

В закупке указано, что подрядчик должен предоставить чистое мясо, без остатков внутренних органов, шкуры, сгустков крови и льда. Цена за килограмм указана 261,75 рубля. Победителя определят 27 мая.

Добавим, что в состав Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области входят: 5 колоний строгого режима; 4 колонии общего режима (одна из них для женщин) и 1 колония-поселение, а также 5 следственных изоляторов, 1 лечебное исправительное учреждение и 1 лечебно-профилактическое учреждение. По состоянию на 1 марта 2019 года в перечисленных учреждениях всего содержалось 16908 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU