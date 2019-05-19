"В Ростове-на-Дону смотреть и делать нечего": турист оставил мнение о донской столице

СЕГОДНЯ 12:27 2019-05-19T12:30:42+03:00

Фотография из поста в паблике "Это Ростов-на-Дону!", о котором идет речь.

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Ростовчане обсуждают мнение анонимного путешественника о донской столице, которое опубликовано в городском паблике.

- В Ростове-на-Дону смотреть и делать нечего. И даже местные жители улыбчиво молчали в ответ на этот вопрос, - написал гость, который, очевидно, приезжал на футбол. - Река Дон не показалась величественной, главный собор был на реконструкции, набережная и парк вполне обычные.

Не сумев найти в городе ничего интересного, мужчина рассказал о таксисте, который вез его из аэропорта в гостиницу и по дороге шокировал "оторванными от жизни фразами и утверждениями".

Эта публикация спровоцировала большой спор в комментариях. Одни жители южной столицы согласны с автором, что посмотреть в городе нечего, другие принялись рьяно защищать свой город. Добавим, что "Комсомолка" организовала проект "Отдых в России", где есть информация и о достопримечательностях Ростова-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU