"Ростов" - "Зенит" 19 мая 2019: "желто-синие" победили - 1:0
Сегодня, 19 мая, футбольный клуб "Ростов" отыграл свой последний домашний матч сезона 2018/19. Трибуны "Ростов-Арены" были забиты почти до отказа (35 586 человек). И "желто-синие" подарили зрителям красивую победу - 1:0.
Первый тайм прошел с большей активностью хозяев, но гола так и не принес. После перерыва ростовчане усилили натиск и на 68-й минуте забили: Шомуродов заработал пенальти, а Попов уверенно его реализовал. Болельщики оказали клубу мощную поддержку, и "Ростов" победил. Отметим, что "Зенит" на данный момент находится на первом месте в турнирной таблице РФПЛ.
Напомним, что это был последний матч полузащитника Тимофея Калачева за "желто-синих". Болельщики подарили "Легенде №2" бурные овации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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