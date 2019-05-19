2019-05-19T21:13:25+03:00
Спорт

"Ростов" - "Зенит" 19 мая 2019: "желто-синие" победили - 1:0

Гол забил Попов, реализовав пенальти
Илья БОГОМОЛОВ
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Тимофей Калачев попрощался с болельщиками "Ростова".Тимофей Калачев попрощался с болельщиками "Ростова".Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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Сегодня, 19 мая, футбольный клуб "Ростов" отыграл свой последний домашний матч сезона 2018/19. Трибуны "Ростов-Арены" были забиты почти до отказа (35 586 человек). И "желто-синие" подарили зрителям красивую победу - 1:0.

Первый тайм прошел с большей активностью хозяев, но гола так и не принес. После перерыва ростовчане усилили натиск и на 68-й минуте забили: Шомуродов заработал пенальти, а Попов уверенно его реализовал. Болельщики оказали клубу мощную поддержку, и "Ростов" победил. Отметим, что "Зенит" на данный момент находится на первом месте в турнирной таблице РФПЛ.

Напомним, что это был последний матч полузащитника Тимофея Калачева за "желто-синих". Болельщики подарили "Легенде №2" бурные овации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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