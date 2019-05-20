2019-05-20T09:15:09+03:00
Общество

Ростов-на-Дону на три дня станет столицей пляжного волейбола России

На левом берегу Дона пройдет спортивный фестиваль федерального значения
Иван БОГОЛЮБОВ
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Ростов-на-Дону на три дня станет столицей пляжного волейбола России. Фото: «Комус»Ростов-на-Дону на три дня станет столицей пляжного волейбола России. Фото: «Комус»
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С 14 по 16 июня 2019 года в южной столице впервые пройдет фестиваль пляжного волейбола «Ростов-на-Дону Комус Fest». На три дня пляж Левобережного парка станет местом спортивного праздника. Организаторы отмечают, что это будет спортивное мероприятие по волейболу федерального значения. Ожидается, что в нем примут участие около 250 команд и 500 участников со всей России. Общий призовой фонд фестиваля составляет 500 тысяч рублей! Награды будут распределены среди нескольких призеров в мужской и женской лигах.

К участию в турнире приглашаются все желающие старше 16 лет. Регистрация открыта на официальном сайте фестиваля до 2 июня включительно.

- Насыщенная программа соревнований, солнце, пляж, положительные эмоции и отличное настроение ждут вас на фестивале пляжного волейбола «Ростов-на-Дону Комус Fest»! – сообщают организаторы. - Фестивали компании «Комус» за три года проведения в разных городах посетили свыше 3000 участников от известных профессиональных спортсменов до начинающих игроков разных возрастов. Приезжайте, отдыхайте и побеждайте!

Зрители соревнований смогут не только понаблюдать за противостоянием волейболистов, но и сами поучаствовать в различных конкурсах. Для них будут работать несколько зон развлечений, а самых активных болельщиков ждут призы и подарки от организаторов.

Ростов-на-Дону на три дня станет столицей пляжного волейбола России. Фото: «Комус»

Ростов-на-Дону на три дня станет столицей пляжного волейбола России. Фото: «Комус»

КСТАТИ

Церемония награждения спортсменов пройдет с участием победительниц регионального кастинга Международного конкурса красоты «Мисс Офис», который состоится в Ростове-на-Дону 15 июня в ТРК «МЕГАМАГ» (ул. Пойменная, 1). Сейчас активно идет регистрация на кастинг на официальном сайте.

ВАЖНО!

Регистрация проходит на сайте фестиваля

Связаться с организаторами можно через электронную почту komus_sport@mail.ru или группы в социальных сетях:

www.vk.com/komus_sport

www.instagram.com/komus_sport

www.facebook.com/komus.sport

ИСТОЧНИК KP.RU

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