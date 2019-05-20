Ростовские таможенники изъяли тысячи контрафактных игрушек «Кубик-рубика»

СЕГОДНЯ 10:01 2019-05-20T10:01:29+03:00

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В поле зрения ростовских таможенников попалась партия игрушек, которую пытались переправить в нашу страну через границу. В частности, речь шла о 1 056 предметах, которые в декларации значились как «головоломки из пластмассы: кубик-рубика». Однако этикетка вызвала сомнения у людей в погонах в части оригинальности товара. Тем-более, что фирма-изготовитель, которая была указана в документах, включена в таможенных реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС России.

Для подтверждения своей догадки, таможенники направили письмо производителю, сообщив, что сроки товара будут задержаны. На что последний заявил: он не имеет к игрушкам никакого отношения и объяснил почему.

- Головоломка имела ряд отличий от оригинала, - рассказали в Южном таможенном управлении. - В частности, у них - иной дизайн и внешний вид, вместо фирменного логотипа ввезенные игрушки содержат нехарактерные для оригинальной продукции обозначения и маркировку. Кроме того, по внешним признакам ввезенные товары являются низкокачественными.

В итоге, по выявленному факту было возбуждено административное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством - конфискация товара и крупный денежный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU