СЕГОДНЯ 10:27 2019-05-20T10:27:11+03:00

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Погода в Ростове-на-Дону 20-26 мая 2019: синоптики обещают ливни и похолодание. Если верить метеорологам, жара в донской столице продлится не долго. Так, еще в понедельник, 20 мая, обещают солнечно и до плюс 27 градусов тепла. Во вторник, 21 мая, такое же яркое солнце: от 21 до 26 градусов со знаком плюс.

Погода начнет портится уже со среды, 22 мая. Метеорологи обещают в этот день от 17 до 20 градусов выше нуля, а также ливень, когда за шесть часов выпадет семь миллиметров осадков.

В четверг, 23 мая, чуть теплее - от 20 до 22 градусов со знаком плюс, дожди будут, но уже не ливень. Ветер усилится до 11 метров в секунду.

В пятницу, 24 мая, тоже осадки от 22 до 24 градусов, а вот в субботу, 25 мая, обещают настоящие природные катаклизмы. Днем воздух прогреется от 20 до 24 градусов тепла. А еще ожидается очень сильный ливень. Он зарядит, предположительно, с 15 до 21 часа. Прогнозируют, что за шесть часов выпадет 29 миллиметров воды.

Дождь продолжится и в воскресенье, 26 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU