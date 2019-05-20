СЕГОДНЯ 10:40 2019-05-20T10:40:26+03:00

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Отключение света в Ростове-на-Дону 21 мая 2019: где и когда. Уже во вторник в донской столице планируются масштабные отключения электричества. Речь идет о том, что не будут работать электроприборы в домах и офисах, расположенных, в том числе в центре города, в Александровке, на Северном и Темернике. Энергетики успокаивают: отключения - плановые, их цель - не допускать возникновения аварийных ситуаций в будущем

КОНКРЕТНО

Где в Ростове-на-Дону 21 мая отключат свет*

с 09:00 до 13:00 и с 13:00 до 17:00:

- просп. Буденновский 2; ул. Береговая 10, 31.

с 09:00 до 13:00:

- ул. Совхозная 4-30, 18а.

с 09:00 до 17:00:

- ул. Сызранская 1-9; ул. Нефёдова 1-13; ул. Козлова 1-13, 2-12; пер. Конструкторский 1-13, 2; ул. Зенитчиков 7-19, 8-20; 2-пер. 39-51, 30-42, 21-37, 18-20; 3-пер. 27-57, 28-64; ул. Текучёва 98-138, 47-69; 11-я улица 1-23, 12-38; ул. Черепахина 91-113; пер. Приволжский 28-40, 11-13; ул. Н. Ополчения 28-112, 31-79; ул. Черепахина 33-91, 16-94; ул. Катаева 67-185, 46-146; ул. Варфоломеева 15-103, 32-60; пер. Приволжский 12-22, 4-6, 3; 1-пер. 1-39, 2-40; ул. Малюгиной 3-13, 21-83, 4-68; ул. Филимоновская 35-37, 2-16; ул. Эстонская 1-47; 2-пер. 1-19, 2-16; 3-пер. 1-23, 2-28; ул. Локомотивная 1-39; пер. Приволжский 2-6А, 14, 16, 1-9, 9А; ул. Катаева 9-65, 2-24, 32-40; ул. Черепахина 5-31, 2-14; ул. Н. Ополчения 12-26; ул. Варфоломеева 1-13, 12-32.

- ул. Козлова 13-27, 14-28; ул. Нефёдова 11-27; 11-улица 42-56; ул. Текучёва 71-89, 140-164; пер. Скрыпника 48-56, 43-45; ул. Морозовская 2-10, 1-33; ул. Черепахина 115-137, 96-126; пер. Гвардейский 45-69, 46-56; ул. Н. Ополчения 81-137, 116-180; пер. Доломановский 95-97, 104.

- ул. Содружества 70, 80, 82, 82/1, 80А; ул. Акмолинская 97.

- ул. Думенко 1/2, 1/13, 3/2, 5, 5/1, 14; ул. Миронова 3/3.

- ул. Лелюшенко 7, 7Б, 9, 9/1, 9/2; ул. Миронова 3/2; пер. Кристальный 5.

с 09:00 до 12:00:

- ул. 40-летия Победы 308, 308/2, 308/3, 308/6, 310, 310/1, 310/3, 312, 312/1, 312/2, 312/3, 314/3; ул. Краеведческая 13, 15 .

- ул. Калининградская 3-5; ул. Одесская 49-75, 48-78; ул. Ерёменко 3-7; пер. Штурманский 2-6; ул. Мичуринская 203-215; ул. Мадояна 191-205, 138-198.

- ул. Творческая; ул. Созидания; с/т «Авангард»; с/т «Звезда»; с/т «Полиграфист»; с/т «Энергия»; с/т «Восход-2».

с 10:00 до 12:00:

- ул. Свердловская 3; ул. Литвинова 4; просп. Стачки 27А, 33; ул. Плеханова 1А .

- ул. Темерницкая 26-36, 25-35; ул. Московская 12-50, 43; ул. Островского 23-37.

с 10:00 до 16:00:

- просп. 40-летия Победы 63/12, 63/13, 63/15, 63/16 .

с 10:00 до 13:00:

- ул. Пацаева 18, 20, 20А

- ул. Пушкинская 55-87; пер. Соборный 29.

с 13:00 до 16:00:

- ул. 40-летия Победы 308, 308/2, 308/3, 308/6, 310, 310/1, 310/3, 312, 312/1, 312/2, 312/3, 314/3; ул. Краеведческая 13, 15.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU