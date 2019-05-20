В Ростове-на-Дону мост к Зеленому острову на пять дней перекроют для машин и пешеходов

СЕГОДНЯ 10:56 2019-05-20T10:56:18+03:00

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На следующей неделе всем, кто хотел отдохнуть на Зеленом острове в Ростове-на-Дону, стоит взять на заметку информацию, которую озвучили в городском Департаменте транспорта.

Чиновники сообщают, что на пять дней будет прекращено движение транспортных средств и пешеходов по наплавному мосту через Нахичеванскую протоку на остров в створе улицы 29-я Линия. Речь идет о периоде с 27 мая до конца месяца. Там все это время будут идти работы. по другом добраться туда и обратно можно будет только на лодке или катере.

Кроме того, в первый день лета запретят остановку транспорта на южной стороне улицы Стабильная - на участке от переулка Зрелый до улицы Мильчакова, а также будет запрещена стоянка на том же участке на северной стороне.

А еще мы выяснили, где и когда будет ограничен проезд с мая по август 2019 в Ростове-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU