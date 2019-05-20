В Ростове-на-Дону во время пожара в высотке пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 12:05 2019-05-20T12:05:58+03:00

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В Ростове-на-Дону дознаватели выясняют причину пожара в многоэтажном доме на улице Волкова.

- Сообщение о возгорании поступило в 21:40, - пояснили в службе спасения. - На место выехали 12 сотрудников, которые задействовали три единицы техники. Огонь потушили в 21:59.

В общей сложности было эвакуировано 70 человек, в том числе 15 детей. Медицинская помощь понадобилась четырем жильцам, которые надышались дымом.

- Площадь пожара составила 15 квадратных метров — это общий коридор на шестом этаже, - сообщили в МЧС России по Ростовской области.

Напомним, в минувшие выходные в Таганроге потушили крупный пожар в здании бывшего хлебозавода. Примерная площадь пожара составила 1,7 тысячи квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU