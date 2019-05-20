В Ростовской области ограничат движение большегрузов в жару

СЕГОДНЯ 12:31 2019-05-20T12:34:13+03:00

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В Ростовской области с 20 мая ограничат движение грузовиков в жару. Запрет будет действовать в дневное время, когда температура воздуха превысит 32 °C (по данным службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды). В такие периоды водители большегрузов могут двигаться только ночью (с 22.00 до 10.00).

Запрет связан с тем, что в жару асфальт нагревается и размягчается, а тяжелые фуры его просто продавливают, образуются дефекты и появляются колеи, а ремонт затем выходить в копеечку.

- К категории тяжеловесных транспортных средств в данном случае относятся транспортные средства (с грузом или без груза), превышающие предельно допустимые значения осевых нагрузок, установленные Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, - поясняют в Автодоре.

Напомним, в прошлом году подобный запрет вводился с 5 июля, он касался не только федеральных дорог, но и региональных.

ИСТОЧНИК KP.RU