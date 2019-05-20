В Ростовской области на вокзале пьяный мужчина обматерил и ударил полицейского

СЕГОДНЯ 13:10 2019-05-20T13:12:18+03:00

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Южное следственное управление на транспорте распространило официальное сообщение о возбуждении уголовного дела по факту избиения сотрудника правоохранительных органов.

Все началось с дебоша, который днем 26 апреля мужчина учинил на вокзале станции Шахтная. Когда очевидцы вызвали стражей порядка, мужчина не только не успокоился, но и набросился на человека в форме.

- По версии следствия, будучи недовольный действиями сотрудника полиции по пресечению противоправных действий и документированию обстоятельств совершения последним административного правонарушения, начал выражаться в адрес правоохранителя нецензурной бранью, а после ударил сотрудника кулаком в область плеча, - пояснили в ведомстве.

Хулигана повязали и доставили в отдел, где в отношении него составили протокол об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU