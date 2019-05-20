Ростовчанка возглавила рейтинг ста самых сексуальных девушек страны
Рейтинг ста самых сексуальных девушек страны возглавила ростовчанка. Его на своем официальном сайте проводил один из мужских журналов. Известно, что лидером стала известная брюнетка Ростова-на-Дону Мария Лиман. Красавица стала популярна на всю страну после того, как появилась на обложке популярного журнала Playboy. Всего на один процент она обошла другую участницу из Екатеринбурга.
- Приятно быть первой, - похвасталась победой Мария Лиман.
Поклонники принялись поздравлять красотку в многочисленных комментариях.
- Ты очень сексуальная и притягательная. Я люблю тебя за все твои приколы и юмор! - написал один из них.
- Ты породистее и сочнее, - высказал свое мнение другой.
Под постами Марии неизменно десятки тысяч лайков. Теперь ей предстоит понравиться членам жюри - это второй этап конкурса. Он пройдет уже в середине лета.
ИСТОЧНИК KP.RU