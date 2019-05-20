2019-05-20T13:34:57+03:00
Общество

Ростовчанка возглавила рейтинг ста самых сексуальных девушек страны

Поклонники осыпали красавицу комплиментами
ГОШЕВ Игорь
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Поклонники осыпали красавицу комплиментами. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Поклонники осыпали красавицу комплиментами. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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Рейтинг ста самых сексуальных девушек страны возглавила ростовчанка. Его на своем официальном сайте проводил один из мужских журналов. Известно, что лидером стала известная брюнетка Ростова-на-Дону Мария Лиман. Красавица стала популярна на всю страну после того, как появилась на обложке популярного журнала Playboy. Всего на один процент она обошла другую участницу из Екатеринбурга.

- Приятно быть первой, - похвасталась победой Мария Лиман.

Поклонники принялись поздравлять красотку в многочисленных комментариях.

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- Ты очень сексуальная и притягательная. Я люблю тебя за все твои приколы и юмор! - написал один из них.

- Ты породистее и сочнее, - высказал свое мнение другой.

Под постами Марии неизменно десятки тысяч лайков. Теперь ей предстоит понравиться членам жюри - это второй этап конкурса. Он пройдет уже в середине лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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