2019-05-20T17:57:14+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону 41-летняя женщина кувалдой забила до смерти супруга

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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После убийства женщина была задержанаПосле убийства женщина была задержанаФото: СУ СК России по РО
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Региональный следком сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 41-летней жительницы донской столицы. Она подозревается в убийстве мужа. Согласно официальной версии, в минувшее воскресенье, 19 мая, супруги, будучи дома, крупно поссорились.

- Подозреваемая нанесла несколько ударов кувалдой по голове мужа, - рассказали в СУ СК России по Ростовской области. - От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления.

Как рассказали знакомые семьи, погибший долгое время издевался над женой и детьми, часто угрожал расправой, избивал несчастную женщину.

- Он мог довести ее до отчаяния, - говорят знакомые.

Напомним, в Таганроге к шести годам приговорили многодетную мать, ударившую ножом мужа-десантника. При вынесении обвинительного приговора, суд учел наличие трех малолетних детей, а также «противоправность и аморальность поведения потерпевшего».

ИСТОЧНИК KP.RU

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