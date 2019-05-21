2019-05-21T10:25:34+03:00
Общество

В страшной аварии на федеральной трассе «Дон» погиб телеоператор Игорь Чурилов

Он работал в «Дон-ТР» с 2001 года
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Игорю было 57 лет. Фото: соцсетиИгорю было 57 лет. Фото: соцсети
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В понедельник, 21 мая, на федеральной трассе «Дон» в страшной аварии погиб телеоператор Игорь Чурилов. Он находился за рулем иномарки, которая на скорости врезалась в попутный большегруз. Погиб Игорь и его старший сын, который сидел на переднем пассажирском кресле.

- В нашей компании трагический день, - сообщили в телекомпании «Дон-ТР». - Прервалась жизнь телеоператора Игоря Чурилова. Он погиб вместе со своим старшим сыном в страшной аварии в Красносулинском районе. Работал в ГТРК «Дон-ТР» с 2001 года, профессионал высшей пробы, верный товарищ, замечательный человек.

Последней его съемкой стал визит в Ростов-на-Дону премьер-министра России. Игорю было 57 лет. У него остались мать и младший сын.

"Комсомольская правда-Ростов" приносит глубокие соболезнование родным и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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