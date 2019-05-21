2019-05-21T10:02:12+03:00
Общество

"Вторая Волочкова": в Ростове-на-Дону девушка показала идеальный шпагат на фоне военного памятника

Фотографию обсуждают в социальных сетях
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
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Ростовчане в социальных сетях обсуждают фотографию девушки, опубликованную в одном из городских пабликов. Героиня снимка стоит на Театральной площади на одной ноге, а вторую подняла вертикально вверх, демонстрирую идеальный шпагат. Ракурс выбран такой, что своей фигурой "гимнастка" почти полностью закрыла один из главных символов донской столицы - стелу "Освободителям Ростова".

В комментариях горожане, правда, не стали особо упрекать красавицу в отсутствии патриотизма и оставили множество положительных отзывов о ее растяжке, но саму фотографию раскритиковали. Девушку называют "второй Волочковой", многие мужчины спрашивают, где еще ее можно увидеть.

Напомним, пару лет назад был случай, когда девушка станцевала тверк на фоне этого же монумента. Тогда народ очень возмутился тому, что память о Великой Отечественной войне попирают танцами ночных клубов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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