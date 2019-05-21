2019-05-21T10:18:23+03:00
Происшествия

В Таганроге женщину, которая продала наркотик за 500 рублей, посадили на восемь лет

Женщина будет отбывать наказание в исправительной колонии
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Наркоторговку отправили в колонию на восемь летНаркоторговку отправили в колонию на восемь летФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Таганроге вынесли приговор местной жительнице, которая попалась на сбыте наркотиков. Согласно официальной версии, в январе нынешнего года она была задержана с поличным после того, как продала за 500 рублей наркотическое средство (производное N-метилэфедрона). Как оказалось, это была оперативно-розыскная операция сотрудников правоохранительных органов.

- Приговором Таганрогского городского суда гражданка признана виновной, - пояснили в прокуратуре Ростовской области.

Ближайшие восемь лет женщина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Напомним, в феврале 19-летнего студента задержали с наркотиками. Молодой человек откликнулся на объявление о быстром заработке крупной суммы денег, которое он нашел в социальной сети. Как оказалось, сбытчики искали так называемого закладчика - человека, который будет прятать запрещенные вещества в тайники, чтобы затем через Интернет сообщать место покупателю. И студент согласился. Теперь он фигурант уголовного дела

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Батайске открыли мемориальную доску майору, погибшему в Сирии
По дороге из Тихорецка в Ростов-на-Дону пропала 16-летняя девушка
«Как Барби из моего детства»: «Миссис Россия» Полина Диброва в вечернем платье рассказала, почему важно ставить цели
«Ростелеком» выступил телеком-партнером международного фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года»
Купальники все откровеннее: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова похвасталась пляжным фото
«Инопланетянка»: Поклонники восхищаются цветом глаз известной пловчихи Юлии Ефимовой
«Суперженщина!» Лежа в ванной, Виктория Лопырева рассказала о том, что может успеть за два часа
В Ростове-на-Дону из-за Дня славянской письменности и культуры перекроют центральные улицы
В Ростове-на-Дону пройдет «горячая линия» по летнему отдыху для детей
В Ростове-на-Дону всю неделю будут отключать свет
В Ростове-на-Дону водитель автобуса набросился на пассажира с ножом из-за замечания
"Вторая Волочкова": в Ростове-на-Дону девушка показала идеальный шпагат на фоне военного памятника
В страшной аварии на федеральной трассе «Дон» погиб телеоператор Игорь Чурилов
Два человека погибли: на федеральной трассе «Дон» легковушка врезалась в фуру