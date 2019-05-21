В Таганроге женщину, которая продала наркотик за 500 рублей, посадили на восемь лет

СЕГОДНЯ 10:18 2019-05-21T10:18:23+03:00

Наркоторговку отправили в колонию на восемь лет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Таганроге вынесли приговор местной жительнице, которая попалась на сбыте наркотиков. Согласно официальной версии, в январе нынешнего года она была задержана с поличным после того, как продала за 500 рублей наркотическое средство (производное N-метилэфедрона). Как оказалось, это была оперативно-розыскная операция сотрудников правоохранительных органов.

- Приговором Таганрогского городского суда гражданка признана виновной, - пояснили в прокуратуре Ростовской области.

Ближайшие восемь лет женщина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Напомним, в феврале 19-летнего студента задержали с наркотиками. Молодой человек откликнулся на объявление о быстром заработке крупной суммы денег, которое он нашел в социальной сети. Как оказалось, сбытчики искали так называемого закладчика - человека, который будет прятать запрещенные вещества в тайники, чтобы затем через Интернет сообщать место покупателю. И студент согласился. Теперь он фигурант уголовного дела

ИСТОЧНИК KP.RU