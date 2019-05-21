В Ростове-на-Дону водитель автобуса набросился на пассажира с ножом из-за замечания

СЕГОДНЯ 10:25 2019-05-21T10:25:23+03:00

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В социальных сетях пользователи обсуждают инцидент, который случился накануне, 20 мая, в Ростове-на-Дону. По словам автора Интернет-сообщения в центре донской столицы водитель общественного транспорта набросился на пассажира с ножом за то, что тот якобы сделал ему замечание. В качестве доказательства он приложил фотографию транспортного средства, на котором четко виден госномер.

- Сегодня, примерно в 19:45 на Красноармейской водитель автобуса №40 ударил пожилого мужчину за то, что тот сделал ему замечание по поводу остановки на пешеходном переходе, - написал автор снимка. - После словесной перепалки водитель выскочил из автобуса, ударил мужчину по затылку и начал размахивать ножом. Прохожий парень закрыл собой пассажира и водитель отстал от него. Как таких водителей допускают к работе? Надеюсь водитель понесет наказание.

Под постом развернулась самая настоящая дискуссия: там уже несколько сотен комментариев. Кто-то начал припоминать все инциденты, связанные с водителями автобусов и маршруток.

- Вы уверенны что все было именно так как преподнес автор? - высказала сомнения одна из горожанок. - Может это было не замечания а оскорбление... и пассажир кинулся на водителя, а тому пришлось обороняться? Почему все воспринимается за чистую монету вы там были?

Некоторые также заступились за водителя:

- Водитель несет ответственность за пассажиров и участников дорожного движения, все время сидит в напряжении, чтоб такие как мы доехали из одного пункта в другой....но люди же не могут ехать с закрытым ртом нужно же под руку вякнуть. Вы считаете у водителя нервы должны быть железные?

Кто-то написал:

- Надо в администрацию сообщить, написать жалобу. Сразу все поменяют в транспортной компании. И в полицию заявление на этого неадеквата, тем более есть свидетели! Нельзя спускать такое!

Как рассказали газете «Комсомольская правда-Ростов» в главном Управлении МВД России по региону, по факту случившегося в ведомстве уже проводится проверка. Правда, заявления в полицию от пострадавшего или очевидцев не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU