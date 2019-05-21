2019-05-21T11:19:53+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пройдет «горячая линия» по летнему отдыху для детей

Звонить можно до 3 июня
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону пройдет «горячая линия» по летнему отдыху для детей.В Ростове-на-Дону пройдет «горячая линия» по летнему отдыху для детей.
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В Ростове-на-Дону заработает горячая линия, которая будет посвящена детскому летнему отдыху. На вопросы дозвонившихся будут отвечать специалисты регионального Управления Роспотребнадзора. Эпидемиологи расскажут о качестве и безопасности детских товаров и детского отдыха, а также ответят на все интересующие от родителей вопросы.

Горячая линия будет работать до 3 июня. Известно, что только в этом году планируется оздоровить, а также организовать временную занятость около 500 тысяч детей.

Как сообщили в региональном министерстве труда, на сегодняшний день на Дону действуют 913 оздоровительных организации, это на шесть больше, чем годом ранее. Львиная доля из них - 874 лагеря дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений. Есть еще 13 санаторных, 23 загородных стационарных и три палаточных лагеря. Мы выяснили, как получить компенсацию за путевку в детский лагерь в 2019 в Ростове-на-Дону.

АЛЛО!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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