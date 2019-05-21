В Ростове-на-Дону из-за Дня славянской письменности и культуры перекроют центральные улицы

СЕГОДНЯ 11:27 2019-05-21T11:27:46+03:00

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В Ростове-на-Дону некоторые центральные улицы донской столицы будут перекрыты из-за проведения праздника Дня славянской письменности и культуры. Об этом сообщили в городском Департаменте автомобильных дорог. В частности, речь идет о времени с 06:00 24 мая до 05:00 следующего дня. Движение транспортных средств будет прекращено по улице Московская - на участке от проспекта Буденновского до переулка Семашко, и по переулку Соборному - на участке от улицы Темерницкой до улицы Московской.

Кроме того, в начале лета в городе ожидается и проведение Открытого Кубка города Ростова-на-Дону по бегу и триатлону. Из-за этого красный свет для автомобилистов загорится 9 июня с 08:00 до 17:00. В Департаменте добавили, что будет прекращено движение транспорта по Магистральной улице общегородского значения - от Южного подъезда до улицы Левобережная.

ИСТОЧНИК KP.RU