«Суперженщина!» Лежа в ванной, Виктория Лопырева рассказала о том, что может успеть за два часа
Известная модель-ростовчанка Виктория Лопырева, которая всего несколько месяцев назад стала мамой, рассказала своим подписчикам о том, что она может успеть сделать за два часа.
Свой рассказ роскошная блондинка сопроводила сексуальным фото в купальнике, в котором она позирует, лежа в ванной. В списке модели десять пунктов, в числе которых не только shopping, маникюр и педикюр, посещение косметолога, ужин с любимым, чтение книги, пляж и бассейн, легкая медитация и тренировка,но и работа. Например, сделать съемку для нового номера очередного издания или конференц-звонки с сотрудниками, пока те не легли спать.
- Вот мой список дел на день каждые два часа между грудным вскармливанием, - призналась Виктория.
После этого красавица добавила:
- Материнство это прекрасно и украшает каждую женщину, но мой активный образ жизни никто не отменял. И все же самый важный пункт среди всех дел - это просто лежать рядом и смотреть, как сопит это маленькое чудо.
Кроме того, Лопырева спросила у подписчиков, об их достижениях. Многие из них признались: «Мы за 24 не успеваем, чего уж там» и «Вика, вы суперженщина!».
ИСТОЧНИК KP.RU