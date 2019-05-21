2019-05-21T11:41:15+03:00
Общество

«Суперженщина!» Лежа в ванной, Виктория Лопырева рассказала о том, что может успеть за два часа

Подписчики в восторге от трудоспособности блондинки
ГОШЕВ Игорь
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Подписчики в восторге от трудоспособности блондинки. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Подписчики в восторге от трудоспособности блондинки. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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Известная модель-ростовчанка Виктория Лопырева, которая всего несколько месяцев назад стала мамой, рассказала своим подписчикам о том, что она может успеть сделать за два часа.

Свой рассказ роскошная блондинка сопроводила сексуальным фото в купальнике, в котором она позирует, лежа в ванной. В списке модели десять пунктов, в числе которых не только shopping, маникюр и педикюр, посещение косметолога, ужин с любимым, чтение книги, пляж и бассейн, легкая медитация и тренировка,но и работа. Например, сделать съемку для нового номера очередного издания или конференц-звонки с сотрудниками, пока те не легли спать.

- Вот мой список дел на день каждые два часа между грудным вскармливанием, - призналась Виктория.

lopyrevavikalopyrevavika
УСПЕТЬ ЗА 2 ЧАСА
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После этого красавица добавила:

- Материнство это прекрасно и украшает каждую женщину, но мой активный образ жизни никто не отменял. И все же самый важный пункт среди всех дел - это просто лежать рядом и смотреть, как сопит это маленькое чудо.

Кроме того, Лопырева спросила у подписчиков, об их достижениях. Многие из них признались: «Мы за 24 не успеваем, чего уж там» и «Вика, вы суперженщина!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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