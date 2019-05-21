«Инопланетянка»: Поклонники восхищаются цветом глаз известной пловчихи Юлии Ефимовой

СЕГОДНЯ 11:52 2019-05-21T11:52:57+03:00

Спортсменка опубликовала селфи, которое не оставило равнодушным ее фанатов

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Чемпионка Европы по плаванию 2018 Юлия Ефимова из города Волгодонска Ростовской области опубликовала на странице своего Инстаграм селфи, которое не оставило равнодушным ни одного из ее фанатов. На нем лидер российской сборной по плаванию смотрит на подписчиков своими изумрудными глазами.

- Каков твой любимый цвет, - игриво спросила она у поклонников на английском языке, не оставив шансов на правду.

И, как результат, многие написали зеленый. В числе комплиментов, которых удостоилась красавица были и такие:

- Юлька-красотулька, изумрудная золотулька! - написал один из них.

- Цвет твоих глаз! - написал другой.

- Какая ты красивая! - согласен с предыдущим комментатором третий.

pryanya93 What s your favorite color?

Были и такие комплименты от Интернет-поклонников: «Юля - загадка!», «Инопланетянка», «Прелесть какая...», «Какие у тебя глаза: в них можно утонуть»!

Фото набрало в общей сложности больше 12 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU