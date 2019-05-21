2019-05-21T11:52:57+03:00
Общество

«Инопланетянка»: Поклонники восхищаются цветом глаз известной пловчихи Юлии Ефимовой

Спортсменка опубликовала селфи, которое не оставило равнодушным ее фанатов
ГОШЕВ Игорь
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Спортсменка частенько балует поклонников роскошными снимками. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.Спортсменка частенько балует поклонников роскошными снимками. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
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Чемпионка Европы по плаванию 2018 Юлия Ефимова из города Волгодонска Ростовской области опубликовала на странице своего Инстаграм селфи, которое не оставило равнодушным ни одного из ее фанатов. На нем лидер российской сборной по плаванию смотрит на подписчиков своими изумрудными глазами.

- Каков твой любимый цвет, - игриво спросила она у поклонников на английском языке, не оставив шансов на правду.

И, как результат, многие написали зеленый. В числе комплиментов, которых удостоилась красавица были и такие:

- Юлька-красотулька, изумрудная золотулька! - написал один из них.

- Цвет твоих глаз! - написал другой.

- Какая ты красивая! - согласен с предыдущим комментатором третий.

pryanya93pryanya93
What s your favorite color?
12818 отметок «Нравится»114 комментариевInstagram

Были и такие комплименты от Интернет-поклонников: «Юля - загадка!», «Инопланетянка», «Прелесть какая...», «Какие у тебя глаза: в них можно утонуть»!

Фото набрало в общей сложности больше 12 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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