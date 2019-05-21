«Ростелеком» выступил телеком-партнером международного фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года»

СЕГОДНЯ 12:15 2019-05-21T12:15:36+03:00

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Национальный оператор связи выступил телекоммуникационным партнером международного фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года», прошедшего с 17 по 19 мая. «Ростелеком» подключил интернет для прямой трансляции на телеканале «Матч ТВ» основного события – реконструкции исторической битвы за оборону города во время Крымской войны. С этой целью специалисты компании организовали на Пушкинской набережной 3 канала подключения со скоростью 100 Мбит/с каждый.

Фестиваль привлек 45 тысяч зрителей, побив собственный рекорд посещаемости 2018 года (40 тысяч человек). Для гостей мероприятия «Ростелеком» организовал специальную площадку с объёмной фотозоной, креслами-мешками, гамаками и свободным Wi-Fi. Здесь же работал шатер компании, в котором желающие могли получить консультации по услугам и продуктам, оформить sim-карты и увидеть, как работает система «Умный дом». Камеры внешнего видеонаблюдения транслировали события фестиваля на ТВ-плазму и в облако «Умного дома», позволяя гостям убедиться в легкости управления и качестве системы.

«Таганрожцам в относительно короткие сроки удалось организовать крупнейшее международное событие, подчеркнуть уникальность родного города и прославить его историю. Надеюсь, участие «Ростелекома» станет хорошей традицией, и мы будем радовать гостей фестиваля все новыми возможностями. Сегодня мы организовали здесь лаунж-зону не случайно. Мы хотим подарить гостям ощущение беззаботного отдыха. Именно так наши клиенты чувствуют себя, когда доверяют свою безопасность нашей системе «Умный дом». В любое время, из любой точки мира вы сможете заглянуть в приложение и убедиться в сохранности жилья и безопасности семьи», – отметил Андрей Махаев, заместитель директора Ростовского филиала ПАО «Ростелеком», директор по работе с массовым сегментом.

«Оборона Таганрога 1855» - исторический фестиваль, реконструирующий наиболее яркий эпизод Крымской (Восточной) войны 1853-1856 годов в Приазовье – оборону города Таганрога. В празднике приняли участие более 300 военных реконструкторов, 100 специалистов по историческим танцам и сотни костюмированных горожан, воссоздававших атмосферу былых эпох – от Римской империи до начала 20 века.

«Четыре года назад, готовя первый фестиваль, мы даже не надеялись на такой масштаб популярности. Главной задачей было привлечь внимание горожан к уникальному историческому факту – разгрому англо-французских интервентов. Теперь можно с уверенностью сказать, что цель достигнута: в этом году на площадке собрались более сотни журналистов и 45 тысяч зрителей. Благодаря прямому эфиру «Матч ТВ», организованному при поддержке «Ростелекома», аудитория праздника увеличилась до миллионов», – рассказала Елена Сирота, автор идеи и организатор фестиваля, депутат городской Думы Таганрога.

Видео с трансляции праздника доступно для всех желающих на канале You tube по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU