«Как Барби из моего детства»: «Миссис Россия» Полина Диброва в вечернем платье рассказала, почему важно ставить цели
«Миссис Россия» Полина Диброва смогла в очередной раз удивить своих поклонников. Жена известного телеведущего опубликовала фото в вечернем платье на фоне листвы и, как результат, вызвала этим шквал восхищенных откликов.
- Еду на спорт, - так подписала она снимок. - Кстати, кто сколько раз в неделю сейчас посещает зал? Я - три. Поставила себе цель к 30 годам выглядеть огонь.
А дальше продолжила:
- Лично я без цели не могу держать себя в узде. А когда цель поставлена четко, ее легче достичь. Практически каждый день пользуюсь этим правилом.
Поклонники «Миссис Россия» осыпали ее комплиментами в духе: «Полиночка, красавица! Нам за Вами не успеть», «Очень-очень очень красиво!», «Шикарное платье и сама вроде ничего», «Платье как у Барби из моего детства», «Боже, кто эта красотка? Вы прекрасны, Полина!».
Но были и более старшие комментаторы, которые предупредили:
- К тридцати «огонь» выглядеть не сложно, скорее сложно не быть «огонь».
Или вот еще один:
- И без спортзала выглядишь огонь! И в 30 будешь такая же худышка, у тебя мама стройная, в кого толстеть-то?!
ИСТОЧНИК KP.RU