2019-05-21T12:28:04+03:00
Общество

По дороге из Тихорецка в Ростов-на-Дону пропала 16-летняя девушка

Родные просят о помощи
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Юля пропала 15 мая. Фото: семейный архивЮля пропала 15 мая. Фото: семейный архив
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По дороге из Краснодарского края в Ростов-на-Дону пропала 16-летняя Юлия Якубовская. Есть предположение, что она находится в донской столице.

- Она пропала еще 15 мая, - рассказала «КП-Ростов» мама девушки. - Собиралась идти в колледж, а потом выключила сотовый телефон. Так как номер оформлен на меня, мы быстро выяснили, что она созванивалась с водителем популярного сервиса попутчиков. Он пояснил, что привез его в Ростов, где она вышла.

Родные говорят, что написали заявление в полицию, они также просят о помощи жителей Ростова-на-Дону, которые, возможно, знают о местонахождении девушки. Внешность Юли достаточно приметная - в ушах - тоннели, пирсинг в левой брови, носу, губе, на ключицах - симметричные тату с цветами.

Родные просят о помощи в розыске Юли. Фото: семейный архив

Родные просят о помощи в розыске Юли. Фото: семейный архив

Если есть какая-то информация, просьба позвонить по номеру: 8-905-475-71-79 (мама Светлана).

ИСТОЧНИК KP.RU

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