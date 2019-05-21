2019-05-21T13:38:43+03:00
Политика

В Батайске открыли мемориальную доску майору, погибшему в Сирии

Батайчанин Евгений Чагин погиб в катастрофе самолета Ан-26
Илья БОГОМОЛОВ
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Мемориальная доска в честь Евгения Чагина. Фото: администрация г. Батайска.Мемориальная доска в честь Евгения Чагина. Фото: администрация г. Батайска.
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Сегодня, 21 мая, в батайской гимназии № 21 произошло торжественное событие - там открыли мемориальную доску в честь молодого военного, погибшего в Сирии. Евгений Чагин родился в Авиагородке, окончил школу (на здании которой теперь установлена доска) и поступил в Ростовский военный институт ракетных войск. Во время службы он отправился в командировку в Сирийскую народную республику и в марте прошлого года погиб в авиакатастрофе самолета Ан-26 в возрасте 33 лет. Указом Президента России Евгений Чагин был посмертно награжден «Орденом Мужества».

Как передает городская администрация Батайска, в церемонии открытия мемориальной доски участие родители майора Чагина, его вдова и 3-летняя дочь, а также учащиеся гимназии, ветераны и представители штаба ЮВО.

- Женя был обычным парнем, который любил свою семью, любил спорт. Большое спасибо городу, военным и школе за то, что хранят память о нашем сыне, - поблагодарил отец погибшего Владимир Николаевич.

Напомним, что в той авиакатастрофе погибли 32 человека. По данным Минобороны РФ, крушение Ан-26 произошло из-за технической неисправности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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