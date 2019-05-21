2019-05-21T14:49:16+03:00
Общество

«Деньги дольщиков защищены»: ВТБ открыл эскроу-счета на два миллиарда рублей

Средства покупателей перечислятся застройщику только тогда, когда объект будет уже фактически достроен
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Более двух миллиардов рублей средств клиентов-физических лиц на эскроу-счета привлек ВТБ. Как рассказали в банке, процесс открытия такого счета защищает покупателя и гарантирует, что его деньги перечислятся застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными дольщиком в банке. В случае если дом не достроен в срок, вложения возвращаются вкладчикам.

Так, продукт был успешно внедрен в ноябре 2018 года. На сегодняшний день ВТБ работает с эскроу-счетами в шести городах: Москва, Ижевск, Самара, Оренбург, Петрозаводск и Калуга.

- Наш банк разработал удобный процесс открытия счета эскроу, - рассказала старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк, - клиенту достаточно иметь при себе только паспорт и договор участия в долевом строительстве, который он заключил с застройщиком. Процедура проводится в присутствии дольщика в течение нескольких минут. Это комфортный сервис как для клиентов, так и для партнеров банка. В наших планах расширять географию работы с этим продуктом и выходить на новые регионы.

К слову, только до конца года банк планируется обслужить около 25 тысяч сделок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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