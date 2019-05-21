2019-05-21T16:56:38+03:00
Общество

В Таганроге пройдет Международный Чеховский книжный фестиваль

Гостей ждут с 22 по 25 мая
Ольга ГОПАЛО
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В Таганроге пройдет Международный Чеховский книжный фестиваль. Фото: БАЙТИНГЕР Игорь.В Таганроге пройдет Международный Чеховский книжный фестиваль. Фото: БАЙТИНГЕР Игорь.
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Уже в среду, 22 мая, в городе Таганроге стартует Международный Чеховский книжный фестиваль. Он продлится до 25 мая.

Как рассказали в региональном министерстве культуры, гостями праздника станут российские писатели и поэты. Так, в числе них писатель и сценарист Данил Корецкий, а также публицист Захар Прилепин. Они посетят фестиваль впервые.

Здесь в числе прочего запланированы открытые уроки, семинары, а также творческие встречи, и мастер-классы. В программе - «завтраки с поэтами» и «ужины с писателями», а также литературные пикники. Там же для гостей организуют викторины, флешмобы, экскурсии. Зрители смогут увидеть концерты и театрализованные представления, а также фотовыставки и исторические реконструкции.

Напомним, этот международный фестиваль проводится на Дону вот уже 13-й раз. Всего запланированы свыше 60 мероприятий. Они пройдут на двух десятках площадок - на малой родине известного писателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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